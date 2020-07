Forse stijging van aantal nieuwe besmettingen: gemiddeld 143 per dag

Volgens de cijfers van Sciensano stijgt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag opnieuw fors. Er werd zelfs een stijging van 61 procent geteld ten op zichtte van de periode ervoor.

In totaal zijn er nu 63.706 besmettingen in ons land geteld. Gisteren waren dat er nog 63.499. Dat is een verschil van 207. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen steeg ook naar 142,9. Dat cijfer geldt voor de periode van 9 juli tot 15 juli. Dat is een stijging van 61 procent ten op zichtte van de periode (1/07-8/07) ervoor. Toen waren dat er nog 88,7. Gisteren stond dat aantal op 127,4.

Het aantal ziekenhuisopnames daalt ook, al is die daling erg klein. In de laatste zeven dagen werden er gemiddeld 9,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis. De week voordien waren dat er nog 10,1.

Ook bij de doden rapporteert Sciensano een kleine daling. In de laatste zeven dagen waren er gemiddeld 2,1 overlijdens per dag te betreuren. De periode daarvoor was dat nog 2,2.

LEES OOK. Over hele land nieuwe opstoten: in 58 gemeenten “onverantwoord” aantal besmettingen