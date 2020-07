“Zomers tot in de loop van zondagavond met vanaf de middag blauwe hemel”

Vandaag zal de temperatuur weer snel oplopen richting 25 graden. Namiddag kan er zelfs 27 graden op de thermometers in de schaduw verschijnen. In de zon zal het op terrasjes en in tuintjes nog vlot meerdere graden warmer worden. Hou wél best rekening met de hoge UV-index, waardoor een onbeschermde huid tussen 10 en 17 uur snel kan verbranden.