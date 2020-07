De natuur kan soms wreed zijn voor zichzelf. In India trok er zo vrijdag een orkaan door de regio Puducherry aan de oostkust van het land. De inwoners van het dorpje Yanam, dat vooral uit vissers bestaat, moest vol ongeloof toekijken hoe de orkaan plots over het nabijgelegen meer trok. De zwarte wolk, die ook al heel wat brokstukken de lucht in had gezogen, was zo krachtig dat ze samen met het water van het meer ook de vissen en garnalen de lucht in zoog. Dubbel pech voor de vissers...