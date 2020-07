Duidelijkheid na 102 jaar: ontdekte stoffelijke resten zijn van gruwelijk vermoorde tsarenfamilie

Het staat onomstotelijk vast dat stoffelijke resten, die in 1979 en 2007 bij het Russische Jekatarinenburg zijn gevonden, afkomstig zijn van de laatste Russische tsaar Nicolaas II en zijn familie. Dat heeft de Russische commissie bekendgemaakt die de afgelopen jaren 37 onderzoeken heeft gedaan. De tsaar, echtgenote Aleksandra en hun kinderen Anastasia, Maria, Tatjana, Olga en Aleksej werden op 16 juli 1918 op gruwelijke wijze in opdracht van communisten vermoord in Jekatarinenburg.