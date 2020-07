Terug in uw kot? Niet aan de kust: “Ik voel me hier veilig”

Er was mooi weer voorspeld, het is verlengd weekend en voor de echte gelukzakken zelfs het begin van de congé. De kust zou dit weekend voor zijn eerste Grote Test staan in coronatijden, zo werd verwacht. Knoks burgemeester Leopold Lippens riep zelfs vrijdag nog op niet massaal naar de kust te gaan en ook minister De Crem (CD&V) hield zijn hart vast voor volle zeedijken. Maar de grote overrompeling bleef uit, de druktebarometer gaf op de meeste plekken “gezellig” aan.