In de noordwestelijke Congolese Evenaarsprovincie eist ebola opnieuw levens. Sinds vorige maand zijn zeker 22 mensen aan het zeer dodelijke virus overleden in de provinciehoofdstad Mbandaka. In totaal is het virus daar bij 56 mensen vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de situatie “zeer zorgwekkend”.