Erika Vlieghe waarschuwt voor nieuwe stijging: “Ga terug in uw kot. Het is nog niet te laat”

“Als je iemand uit de gevangenis vrijlaat onder voorwaarden, maar die voorwaarden worden totaal niet gerespecteerd, dan weet je wat er gebeurt.” Professor Erika Vlieghe, de vrouw die ons land uit de lockdown moest loodsen, is streng. Nu ze ons land op een nieuwe coronagolf ziet afstevenen, trekt ze aan de alarmbel. “Ga zo veel mogelijk terug in uw kot. Want als we zo verder gaan, zal het weer móéten.”