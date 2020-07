Afscheid van Fabienne, mevrouw Flack: “Die cruise bewees het wederzijds respect tussen Herberts beide vrouwen”

Ze was de muze die 26 jaar had gewacht op Herbert Flack, “zich had geparkeerd, alleen maar om hem gelukkig te zien”. Ze was óók de gekke tante Fenneke die totaal onverantwoorde autoritjes maakte met haar neefjes en nichtjes. En de vrouw die andere vrouwen zagen als het “summum van vrouwelijkheid”. In de Antwerpse Bourlaschouwburg is afscheid genomen van Fabienne Arras (66), de echtgenote van acteur Herbert Flack. Uit de ontroerende getuigenissen kwam een beeld van een gracieuze en bovenal warme, empathische vrouw naar voren.