De festivalzomer van 2020 is niet meer, maar die van volgend jaar wordt dubbel zo goed als het van Blues Peer afhangt. De editie van 2021 zal volgend jaar geen drie maar zes dagen duren.

Voor de eerste keer in 36 jaar blijft het dit weekeinde rustig in Peer, maar de organisatoren van het bluesfestival zitten niet stil. “Ondanks corona is Blues Peer nog altijd springlevend”, titelt het ...