Groen licht voor kunstproject van 2,8 miljoen in RivierPark Maasvallei

Vorige vrijdag zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor een kunstproject in het RivierPark Maasvallei. De realisatie van het project van 2,8 miljoen euro komt in handen van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur. In de loop van volgend jaar moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn.