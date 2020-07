Leeds United promoveert als kampioen naar Premier League (en dat zonder in actie te komen)

Leeds United keert als kampioen van de Championship terug in de Premier League. Zonder zelf in actie te komen, werd de ploeg van de Argentijnse manager Marcelo Bielsa eerst zeker van promotie en een dag later ook van het kampioenschap. Leeds pakte voor de vierde keer de titel op het tweede niveau in Engeland. Dat deed de club eerder in 1924, 1964 en 1990. Onze landgenoot Laurens De Bock zal niet mee promoveren naar de Premier League. Hij wordt door Leeds komend seizoen uitgeleend aan Zulte Waregem.

Leeds kon vrijdag na zestien jaar afwezigheid de terugkeer in de hoogste afdeling vieren na de nederlaag van West Bromwich Albion, de nummer 2 van de ranglijst, bij Huddersfield Town (2-1). De ploeg van Bielsa was daardoor zeker van een plek bij de bovenste twee in de Championship. Omdat het als derde geklasseerde Brentford zaterdag na acht overwinningen op rij verloor bij Stoke City (1-0) is Leeds United door geen enkele ploeg meer in te halen.

De drievoudig kampioen van Engeland speelt zondag tegen Derby County.