Spoedoverleg over stijging. “Bereid je mentaal voor op terugschroeven van maatregelen”

De stijging van het aantal besmettingen baart ook de regering zorgen. Premier Sophie Wilmès (MR) laat zondag haar collega’s en de experts opdraven om zich te buigen over de kwestie. Om mogelijk heel binnenkort al opnieuw strengere maatregelen in te voeren.

Afgelopen woensdag stelde de Veiligheidsraad nog haar beslissingen uit. Elke dag iets meer besmettingen dan de dag ervoor, dat was niet het klimaat om verdere versoepelingen aan te kondigen. Premier Wilmès plande volgende week donderdag een nieuwe vergadering in, om eerst een beter zicht te krijgen op het verloop van de epidemie.

Maar de alarmbellen zijn sindsdien almaar luider gaan rinkelen. Donderdag vroeg Wilmès al aan Sciensano om opnieuw dagelijkse cijfers vrij te geven, in plaats van alleen een weekgemiddelde. En vrijdag steeg dat weekgemiddelde in één klap met 32 procent.

En dus komt er zondag al spoedoverleg. Daarbij zal de premier zich samen met de experts en de deelstaten buigen over evolutie in ons land. Zo nodig kan de Nationale Veiligheidsraad vervroegd worden, zegt Wilmès. Iets waar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) voorstander van is.

Vrijdag was het gemiddeld aantal besmettingen gestegen tot 114. Als dat aantal nog verder stijgt, ziet het ernaar uit dat die volgende Veiligheidsraad niet over een versoepeling, wel over een verstrenging zal gaan. “We moeten ons mentaal voorbereiden op het terugschroeven van een aantal maatregelen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven).

We zitten nu in Fase 4 van de exitstrategie. Tijdens de lockdown zei Wilmès al dat elke fase ook omkeerbaar is. Zwembaden, pretparken, bioscopen en feestzalen waren de laatste versoepeling, het heropenen van restaurants en cafés (Fase 3) kwam voordien. Dat zouden dan ook de eerste verstrengingen zijn.