KSV Roeselare is gered en maakt doorstart in hoogste amateurklasse, Sporting Lissabon is één van nieuwe investeerders

/ Roeselare - De met financiële problemen kampende voetbalclub KSV Roeselare is gered. Dat maakten de West-Vlamingen zaterdagochtend bekend. Ze doen daarbij beroep op drie nieuwe investeerders, waarvan één de Portugese topclub Sporting Lissabon. De Chinese eigenares Miss Dai legt de leiding in de handen van een nieuw lokaal management, dat volgend seizoen in de hoogste amateurklasse zal starten.

“Er is een langetermijntraject uitgestippeld welke in een duidelijk omschreven businessplan voor de komende 5 jaar werd uitgewerkt met duidelijke doelstellingen voor alle stakeholders van de club (eerste ploeg, jeugd, academie, sportieve omkadering, administratieve medewerkers, management, supporters én sponsors)”, legden Diederik Degryse, de vertegenwoordiger van de nieuwe eigenaars, en voorzitter Yves Olivier uit in een persbericht.

Tot vorige week dinsdag bestond er nog een kleine kans dat Roeselare kon aantreden in 1B. De Pro League bevestigde echter grotendeels de genomen beslissingen van midden mei met als gevolg dat KSV Roeselare volgend seizoen in eerste nationale uitkomt. “Deze beslissing heeft echter geen enkele invloed op de genomen engagementen. KSVR wil zijn verloren plaats in de Pro League zo snel mogelijk terug opnemen en start ambitieus aan het seizoen 2020-2021 in Eerste Nationale”, klinkt het.

De vorige eigenares, Miss Dai, draagt de operationele leiding van de club voor honderd procent over aan een volledig nieuw lokaal management. Ook de jeugd van KSV Roeselare krijgt de nodige middelen en ondersteuning om ambitieus de toekomst tegemoet te zien. Maandagmiddag wordt om 12u op Schiervelde de trainersstaf van de eerste ploeg voorgesteld, gevolgd door de eerste training. De club zal op dinsdag 8 september nog een officieel persmoment geven waarbij ‘KSVR 2.0’ in detail zal worden voorgesteld. “In afwachting gaan we verder in stilte werken aan de uitbouw”, aldus de club.