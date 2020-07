“Tijd dat Beke stevige antwoorden geeft, geen wolligheid meer”

“Als Beke maandag geen concrete antwoorden geeft op enkele cruciale vragen, dan komt zijn politieke verantwoordelijkheid in het vizier.” Dat zegt Björn Rzoska (Groen), die de coronacommissie in het Vlaams Parlement voorzit, zaterdag in Het Nieuwsblad. Het woord “ontslag” wil Rzoska niet in de mond nemen. “Ik wil niet op de zaken vooruitlopen”, zegt hij.