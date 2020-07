Aantal doden door CO-vergiftiging vorig jaar gestegen

Het afgelopen jaar zijn in ons land 29 mensen overleden aan de gevolgen van een koolstofmonoxidevergiftiging, tegenover 21 dodelijke slachtoffers in 2018. Het aantal ongevallen met CO-vergiftiging is licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Antigifcentrum jaarlijks verzamelt, zo meldt de VRT zaterdag