Waarom de gouverneur meer moet zijn dan een postje

De publieke opinie lust de politieke benoemingen al lang niet meer. Dat mag niet verbazen. Hoe strenger de politiek wordt voor de burger, hoe strenger diezelfde burger op haar beurt wordt voor de politiek. Postjes verdelen om welke reden dan ook, wordt vandaag bijzonder kritisch bekeken. Want waarom zou daar niet gelden: de beste man/vrouw op de beste plaats? De politieke verdeling van drie gouverneursposten in Vlaanderen - waaronder de aanstelling van Jos Lantmeeters (N-VA) in Limburg- wordt dan ook met gemengde gevoelens onthaald. En dat heeft niets te maken met de personen zelf, uiteraard.

Even kaderen. Politieke benoemingen zijn altijd de norm geweest. Elke partij kan rekenen op een aantal topjobs in de rand van de actieve politiek. Dat gaat dan over zitjes in raden van bestuur van overheidsbedrijven ...