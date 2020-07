De lockdown had ook zijn positieve kanten. Verzamelaars hadden plots zeeën van tijd om hun collectie op punt te zetten, af te stoffen of te inventariseren. In de nieuwe zomerreeks Verwoede Verzamelaars duiken we in vijf zeer uiteenlopende, maar stuk voor stuk indrukwekkende verzamelingen. En elk gesprek bevestigde het opnieuw: een mooie collectie levert altijd goede verhalen op.