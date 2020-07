Een zebra in Neerpelt of een jachtluipaard in Lanklaar: in een niet eens zo ver verleden was niets te gek. De voorbije week las u de verhalen in onze krant, vandaag krijgt Eric Van Tilburgh, hoofd van de beleidscel van de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn het laatste woord. “De mentaliteit is enorm veranderd.”