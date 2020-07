De drie blanke mannen die worden verdacht van de moord op Ahmaud Arbery, een 25-jarige zwarte man, in de Amerikaanse staat Georgia, hebben vrijdag onschuldig gepleit.

Arbery werd op 23 februari doodgeschoten toen hij in de stad Brunswick door een woonwijk aan het joggen was. In het onderzoek gebeurde twee maanden lang niets, tot er een video van de moord op de sociale ...