Tweede golf is een feit, maar nog altijd helft van Limburg coronavrij

De tweede golf van besmettingen is een feit, zo stellen experts. Toch is in Limburg nog altijd de helft van de gemeenten coronavrij. Drie gemeenten - Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Beringen - zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de 85 nieuwe besmettingen in Limburg.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar volgens experts is het nu dus officieel: we zitten in een tweede golf van coronabesmettingen. In ons land waren er tussen 6 en 13 juli gemiddeld 115 nieuwe besmettingen ...