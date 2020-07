In stukken gesneden en in plastic zakken gestopt: persoonlijke assistent opgepakt voor gruwelijke moord op CEO

Er is een verdachte gearresteerd voor de gruwelijke moord op Fahim Saleh, de jonge tech-ondernemer en CEO van startup Gokada die eerder deze week onthoofd en in stukken gesneden werd aangetroffen in zijn appartement in New York. Hoofdverdachte in de zaak is nu Salehs persoonlijke assistent, die de miljonair tienduizenden dollars verschuldigd was.