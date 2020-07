Vrouw ligt te zonnebaden, maar moet lopen voor haar leven wanneer boom plots omvalt

Een dame uit de Amerikaanse staat Georgia is met veel geluk ontsnapt aan de dood. Toen ze volop genoot van de zon, dreigde plots een boom op haar te vallen. Een van haar zonen in het zwembad was gelukkig zeer alert en kon haar nog net op tijd verwittigen.

Het was een bijzonder nipte situatie. Een veiligheidscamera van het gezin filmde hoe de moeder maar net genoeg tijd had om uit de ligstoel te springen en weg te rennen. Amper een fractie van een seconde later kwam de boom op haar stoel terecht. “Oh mijn God, ik was bijna dood”, reageerde ze meteen nadien.

De beelden van de bijna-doodervaring kwamen ook op sociale media terecht. “Ongelofelijk dat er niemand gewond raakte”, klonk het in de reacties. De alerte zoon werd overladen met lof. “Hij is geweldig! Hopelijk vertellen ze hem hoe belangrijk hij is voor de familie!”

