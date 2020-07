Misnoegde voetbalclub Virton wil bom onder competitiestart leggen met miljoenenclaim

Excelsior Virton dient eerstdaags bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een klacht in met als doel de competitiestart in 1A, 1B, eerste klasse van de amateurs, D2 ACFF en de start van de Beker van België uit te stellen, zo maakte de club vrijdagavond bekend.

“Virton vraagt ook dat er een schadevergoeding van vijf miljoen euro betaald wordt per speeldag die toch zou afgewerkt worden”, klinkt het in een mededeling. Tegen de Pro League en de Belgische Voetbalbond KBVB moeten er dan weer voorlopige maatregelen opgelegd worden.

Virton greep naast een proflicentie en werd naar de tweede amateurklasse teruggezet. De Luxemburgse club wil zijn licentie voor het Belgisch Arbitragehof alsnog afdwingen, inmiddels verkeren de spelers in onzekerheid. Begin juli vroegen ze de Belgische Voetbalbond en de Pro League om hulp om hun spelerscontracten te kunnen ontbinden. Virton reageerde toen “verbaasd” op die démarche. “We hebben begrip voor de bezorgdheden van de spelers, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de malaise”, klonk het. “Niet de club, maar het illegale reglement op basis waarvan we gedegradeerd zijn is de schuldige.”