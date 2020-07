In oktober stelt het provinciebestuur samen met experten een nieuw toekomstplan van Limburg voor. Onder de noemer Salk Turbo hebben vijf werkgroepen vandaag hun conclusies gepresenteerd. Zo'n 300 Limburgers hebben ook ideeën aangedragen. Bovendien is er teruggekoppeld met vakbonden, werkgevers en onderwijsinstellingen. De werkgroep buigt zich nu drie maanden over alle ideeën, adviezen en conclusies en komt in het najaar met een actieplan.