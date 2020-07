Beringse bloemenwinkel Katlijn moet deuren sluiten door waterlek

Een waterlek aan de Burgemeester Heymansplein in Beverlo heeft tijdens de nacht van donderdag op vrijdag, omstreeks 3 uur, voor heel wat ellende gezorgd. Bloemenwinkel Katlijn liep volledig onder water. De brandweer en watermaatschappij werkten samen om het euvel te verhelpen, maar de schade was al geleden.

“Ik heb veel waterschade in mijn winkel”, zegt Marleen Stienaers van bloemenzaak Katlijn. “Het waterlek voor onze winkel heeft ervoor gezorgd dat er water in onze winkel is geraakt. De hele winkel was ...