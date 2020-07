Hasseltse Kenn Colt speelt dj-set op Green Fields in het Durbuy van Marc Coucke

Hasselt -

Met ‘Sun Goes Down’ scoort de Hasseltse dj en producer Kenn Colt opnieuw een dikke zomerhit, want net als ‘Be Alright’ is het nummer niet meer weg te branden van de radio. “Overal word ik erover aangesproken en jonge producers stellen mij vaak de vraag wat het geheim is van mijn muziek. Vooral de toegankelijkheid, de herkenbaarheid en de verzorgde producties zijn een onderdeel denk ik. Pas als mijn gevoel zegt dat het nummer klaar is, vertrekt het uit de studio en anders zoeken we verder of we beginnen opnieuw. Ik ben een perfectionist, inderdaad (lacht). Misschien is dat een verklaring waarom het zo lang duurt voor mijn debuutalbum verschijnt. Ik heb nu extra veel tijd om eraan verder te werken”, zegt de man wiens muziek al meer dan 20 miljoen keer werd gestreamd.