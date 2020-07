Op fietsvakantie? Met deze checklist vind je het juiste hotel

Eerst even een opwarmer uit eigen ervaring. In tal van ‘fietsvriendelijke’ hotels heb ik mijn duur en goed verzorgde fiets – mijn relikwie – al moeten achterlaten in een oude schuur, stal, werkplaats met tractoren en grasmachines, met op de koop toe meestal een slecht afgesloten poort. Hilarisch waren dan de discussies als ik dan stelde mijn fiets mee op de kamer te willen nemen. Ik werd ook al op diverse locaties geconfronteerd met fronsende wenkbrauwen toen ik de uitbater meldde toch vroeg te willen vertrekken gezien de hitte op bijvoorbeeld de Mont Ventoux. Het ontbijt was daar niet op voorzien. En op heel veel plaatsen hadden ze nooit gehoord van een reservebandje, fietspomp ... Sommigen hekelden ook het gekletter van mijn schoenplaatjes. Maar goed, alles kan beter.