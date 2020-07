Met dit TikTok-trucje blijft de andere helft van een avocado vers

Naast dansjes en veel playback zijn er op sociale netwerksite TikTok ook hacks te vinden, die het leven een stuk makkelijker maken. Een huidige hit in die laatste categorie? Dat zijn twee filmpjes die leren hoe je een halve avocado nog een dag lang vers houdt.

De gebruikster die zichzelf Kmag1 noemt, zegt in het begin van haar korte filmpje dat kijkers zich niet aan TikTok-spektakel moeten verwachten. Het enige wat ze bij zich heeft is een halve avocado en een bakje. Dat is ongeveer tot de helft met water gevuld. Ze legt de vrucht erin met de pit naar de bodem gericht en plaatst het bakje in de koelkast. Klaar… De hack is in totaal al meer dan tachtigduizend keer bekeken.

Om te bewijzen dat haar trucje werkt, maakte ze nog een vervolgfilmpje. Daarin haalt de halve avocado een volledige dag later uit de koelkast. En jawel: die ziet er nog appetijtelijk uit. Voor het versnijden en opeten wel even droogdeppen met een vel keukenpapier, graag.