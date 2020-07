Mooie liedjes duren niet lang. In het geval van de Porsche 911 Turbo S welgeteld 963,4 kilometer. Toen wilde meneer D’Ieteren, invoerder van Porsche, toch graag de sleutels terug.

Rijden met een supersportwagen is vaak een intimiderende ervaring. In- en uitstappen gaat gepaard met het leedvermaak van omstaanders en aan boord is de zichtbaarheid rondom nihil, alsof je zit opgesloten ...