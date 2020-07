Elena Svitolina wint uitgestelde finale demonstratietoernooi Berlijn na thriller

Elina Svitolina (WTA 5) heeft het eerste demonstratietoernooi in Berlijn op haar naam geschreven. De Oekraïense tennisster won in de finale, die wegens de regen twee dagen werd uitgesteld, in een supertiebreak (3-6, 6-1 en 10/5) van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 12).