Inwoners Barcelona moeten opnieuw binnen blijven door tweede golf van coronavirus

Omdat het aantal besmettingen in de Spaanse stad Barcelona gevoelig de hoogte ingaat, roept de overheid de inwoners opnieuw aan om thuis te blijven tenzij het echt noodzakelijk is. Dat werd vrijdagmiddag bekendgemaakt.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Bijeenkomsten van meer dan tien personen - zowel publiek als privé - zijn verboden, net als bezoeken aan rusthuizen en eten of drinken aan de toog in bars en restaurants. Bioscopen, theaterzalen en discotheken sluiten opnieuw de deuren. De capaciteit in cafés en restaurants wordt beperkt tot 50 procent en de zaken moeten om 20 uur sluiten. Er wordt ook op aangedrongen dit weekend niet naar tweede verblijven buiten de stad te gaan.

De maatregelen zullen voor minstens 15 dagen gelden. Een echte lockdown is het niet, want het is niet verboden om de straat nog op te gaan. Het gaat om aanbevelingen: de mensen krijgen dus als advies binnen te blijven. Het geldt in Barcelona, maar ook in de gemeente er omheen. Concreet gaat het dus om Barcelona, ??Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Santa Coloma de Gramanet, Sant Ardià de Besós en Badalona. In totaal gelden de maatregelen voor 4 miljoen mensen.

De beslissing werd genomen omdat in de jongste 24 uur meer dan 1.300 nieuwe besmettingen gerapporteerd werden in Catalonië.