Nieuwe gouverneur Jos Lantmeeters voorgesteld in Hasselt: “Met weemoed neem ik afstand van N-VA”

In het stadhuis van Hasselt heeft burgemeester Steven Vandeput tijdens een persconferentie Jos Lantmeeters als nieuwe gouverneur voorgesteld. “Behoudens het eensluidend advies dat de federale regering nog moet leveren, ben ik enorm trots de nieuwe gouverneur als eerste burgemeester te mogen verwelkomen in dit prachtige stadhuis. Voor mijn partij, de N-VA, is het een enorme aderlating, voor Limburg een geweldige winst.”