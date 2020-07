Grote drukte verwacht op Europese wegen, zeker vrijdagnamiddag en zaterdag

De verkeersprognose op de Europese wegen voor dit weekend voorspelt erg moeilijk verkeer (rood) zuidwaarts en hier en daar de eerste vertragingen terug noordwaarts in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Jan Van Bellingen van Touring raadt aan zaterdagnamiddag of zondag pas te vertrekken.

Het is vandaag een oranje vertrekdag in heel Europa. De drukte begint vanaf de middag en zal tot ’s avonds duren. Zaterdag is zeker in de Franse Rhônevallei een te mijden reisdag voor het vertrek (rood ...