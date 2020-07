Nieuwe vishandel in Vlijtingen

Voortaan kunnen liefhebbers van verse visproducten op vrijdag en zaterdag terecht bij de nieuwe viskraam van ‘De Vis Factorij’ op de parking van Levenstond Seafood in Vlijtingen. Samen met enkele andere partners heeft beheerder Axel Verberckmoes van Levenstond Seafood zopas het gekende visbedrijf Arijs uit Herentals overgenomen en dat neemt na het recente faillissement een herstart onder meer in Riemst.

Wie dagverse vis en visproducten wil zoals zalm, kabeljauw, tonijn, pladijs, tong... of verse Goudmerk of Jumbomosselen en andere schaal- en schelpdieren, kan voortaan elke vrijdag en zaterdag in Vlijtingen ...