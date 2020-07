Lanaken -

In de vrijstaande garage aan een huis in de Tweede Carabinierslaan in Lanaken is donderdag een fiets gestolen. Rond 14 uur werd vastgesteld dat de elektrische fiets weg was. Ook enkele fles bier werden gestolen. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen kin de fiets vrijdag al terugvinden. De elektrische fiets is aan de rechtmatige eigenaar overhandigd.