Diest -

In Schoonaerde in Schaffen is een 30-jarige autobestuurder uit Antwerpen donderdagmiddag rond 12.15 uur de controle over het stuur verloren. Hij reed tegen een geparkeerde vrachtwagen. Hij kon nog zelf uit zijn zwaar beschadigde auto kruipen. Zijn vijfjarig dochtertje is door de vrachtwagenchauffeur uit het voertuig bevrijd. De man en zijn dochtertje waren gewond en zijn naar het ziekenhuis in Diest gebracht. Volgens de woordvoerder van de politie vielen de verwondingen al bij al mee.