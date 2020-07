Het team Sint-Franciscusziekenhuis is fysiek klaar voor tweede golf, mentaal niet

Heusden-Zolder -

Met een mogelijke tweede golf in aantocht is het de vraag of de zorginstellingen zoals het Sint-Franciscusziekehuis in Heusden-Zolder klaar zijn voor de opvang van een nieuwe golf besmette patiënten. “Fysiek zijn we er klaar voor maar mentaal zit iedereen op zijn tandvlees. Iedereen kijkt nog steeds uit naar een deugddoende vakantie maar dat komt mogelijk op de helling te staan. En dat valt zeer zwaar. We hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en geen risico’s neemt om besmet te geraken met het coronavirus.”