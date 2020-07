Voor deze vakantie-uitzichten hoef je niet eens je bed uit

Een zicht op de bergen in het Zwitserse Aeschiried en de skyline van Long Island in New York

Op vakantie gaan betekent vaak wakker worden met een mooi zicht. Op de skyline van een stad of de natuur. Maak je deze zomer door de coronacrisis vooral werk van die staycation, dan hoef je die uitzichten niet te missen. De site Window Swap brengt het vakantiegevoel gewoon naar je slaapkamer.

“Laten we eerlijk zijn. We zitten allemaal binnen vast. En het zal een tijdje duren voordat we weer reizen. Window Swap is hier om die diepe leegte in onze harten vol reislust te vullen door ons een tijdje door het raam van iemand anders te laten kijken”, staat er te lezen op de site van het quarantaineproject van Sonali Ranjit en Vaishnav Balasubramaniam.

Het principe is heel eenvoudig: je surft naar window-swap.com en daar kun je met één klik en - volledig gratis - een raam openen ergens ter wereld. Zodra je een view hebt gevonden dat je aanspreekt, kun je het venster maximaliseren en door iemands raam turen. Bij elke foto staat een locatie vermeld, zo kun je die eventueel aan je bucketlist toevoegen als de coronacrisis getemperd is.

Je krijgt trouwens niet zomaar een foto te zien, maar een video die tien minuten duurt. Omgevingsgeluiden en passage op straat inclusief. Vind je het uitzicht uit een eigen raam in huis wel wat? Dan kun je ook een video uploaden en het delen met de rest van de wereld. Let er wel op dat je horizontaal filmt en niet al te privé gaat in eventuele conversaties aangezien het geluid ook online komt.