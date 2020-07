Minister Beke roept taskforce zorgvoorzieningen maand eerder samen

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft aan de Vlaamse taskforce zorgvoorzieningen, de Taskforce Covid-19 onder leiding van Karine Moykens, gevraagd om vandaag/vrijdag samen te komen. Die taskforce zou in principe pas eind augustus opnieuw samenkomen, maar komt nu door de stijging van het aantal nieuwe besmettingen versneld samen.

Beke wil dat de Vlaamse taskforce onder meer goed “in kaart brengt hoe de situatie is in onze zorgvoorzieningen”. “Beschikken ze over voldoende beschermingsmateriaal? Zijn er extra opleidingen rond hygiënemaatregelen nodig, zijn nieuwe richtlijnen wenselijk?...” aldus Beke. De (digitale) vergadering vindt plaats om 16 uur.