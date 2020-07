Juli was als zomermaand tot nog toe niet veel soeps. Als het zo doorgaat, wordt het de eerste keer sinds 2012 dat juli kouder is dan normaal. Maar het kan nog kouder. Volgende week daalt het kwik zelfs tot 5 graden, althans ’s nachts.

Met een gemiddelde temperatuur van 16,8 graden is juli op dit ogenblik anderhalve graad te koud, volgens de statistieken. Het was ook nog maar één keer 25 graden deze maand. De kans bestaat dus dat we ...