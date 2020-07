Kardashian-zussen kruipen in de huid van de Spice Girls

Kim Kardashian en haar zussen zijn fan van de Spice Girls en hebben op Instagram een ode gebracht aan de Britse popgroep. Met hun outfit imiteren ze elk een lid van de band en ook hun pose bevat heel wat ‘girl power’

‘Spice Girls’, zo staat er duidelijk in het bijschrift van het kiekje. “Welke Spice Girl zijn we? Vertel het me”, schrijft Khloé Kardashian in een van de reacties. In het geval van Kim Kardashian is het duidelijk: met haar vuurrode haren doet ze denken aan Geri Halliwell, ook bekend als ‘ginger spice’.

Op het kiekje draagt Kendall Jenner haar Belgische outfit met vlammenprint van het merk Leo Official, wat haar wellicht Mel B maakt. Scary spice voor de fans. En Kourtney Kardashian lijkt in haar koket jurkje op Victoria Beckham als ‘posh spice’.

Maar op de foto staan niet enkel dames. Links in beeld loopt een klein mannetje voorbij, dat in de cameralens keek op het moment dat de foto werd gemaakt. Het gaat om Saint, het oudste zoontje van Kim Kardashian en Kanye West. Hij zag dat het goed was.