Een 38-jarige Bilzenaar moet voor de politierechter komen omdat hij ’s nachts onder invloed van drugs zwalpend over de weg fietste en dit zonder fietsverlichting. De man werd vrijdagmorgen betrapt, de tweede keer dit jaar al.

De Bilzenaar fietste in Pijpenhof in Bilzen, midden op de weg en zonder verlichting. De 38-jarige man had amfetamines en marihuana gebruikt ...