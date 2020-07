Cijfers Sciensano: reproductiegetal stijgt naar 1,033, epidemie groeit dus weer

Het reproductiegetal van het nieuwe coronavirus is in België gestegen naar 1,033. Dat blijkt vrijdag uit het epidemiologische rapport van het wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano. Een reproductiegetal dat hoger ligt dan 1 betekent dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld meer dan één andere persoon besmet, waardoor de epidemie dus verder uitbreidt.

Sciensano berekent het reproductiegetal op basis van het aantal ziekenhuisopnames. Met die gegevens komt het gezondheidsinstituut dus uit op een waarde van 1,033 in de week van 10 tot en met 16 juli. Er moet wel rekening worden gehouden met een betrouwbaarheidsinterval. Het reproductiegetal gaat dus gepaard met een onderwaarde van 0,810 en een bovenwaarde van 1,292.

Sciensano had donderdag al aangegeven dat het reproductiegetal in ons land voor het eerst sinds 4 april naar 1 was gestegen.

Verschillende andere experts hanteren een nog hoger reproductiegetal, omdat ze zich bij hun berekeningen op het aantal besmettingen baseren. Ook premier Sophie Wilmès had het woensdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad al over een reproductiegetal boven de 1.

Het gezondheidsinstituut Sciensano vermeldt in zijn rapport dat het besloten heeft om het aantal ziekenhuisopnames te blijven gebruiken als basis voor het reproductiegetal. “Het aanhouden van éénzelfde methode zal immers een vergelijking van de variaties in Rt (het reproductiegetal) sinds het begin van de epidemie mogelijk maken.”