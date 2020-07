De Block: “Zien of verstrengingen nodig zijn”

De forse stijging van het aantal nieuwe besmettingen drukt de hoop op een verdere versoepeling van de maatregelen de kop in. De Veiligheidsraad van volgende week zal zelfs moeten bekijken of een verstrenging van de maatregelen nodig is. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en virologen roepen daarom mensen op om de maatregelen te respecteren.

De Block wijst er in De Ochtend op Radio 1 op dat de toestand niet toeliet om deze week versoepelingen af te kondigen. “Er is volgende week weer een Veiligheidsraad. We zullen de cijfers nauwlettend in het oog houden, en zien of er verstrengingen nodig zijn”, zegt ze.

Op concrete beslissingen wil ze nog “niet vooruitlopen”. “We blijven herhalen dat de mensen de maatregelen moeten respecteren.” De al gedane inspanningen mogen volgens haar dan ook ‘niet voor niets’ geweest zijn. “Als er verstrengingen zijn, dan moeten we de vrijheid van de mensen weer beperken. Laat ons alsjeblief de vrijheid die we nu hebben niet verliezen”.

De minister beseft dat mensen met het lange weekend op komst er wellicht massaal op uit trekken. Maar dat raadt ze niet per se af. “Het virus is overal: op het strand, op weg naar de kust, in de Ardennen, maar ook in uw tuin. Goed opletten is veel belangrijker dan waar u bent”, zegt ze.

“Naar de letter naleven”

Het weekgemiddelde stijgt naar 115 gevallen.

Dit is een stijging met 32%.

We krijgen nu terug de dagcijfers: maandag 13/7 waren er 216 nieuwe gevallen.

Ter herinnering: op 15 maart hadden we 214 nieuwe gevallen. 17 maart was de start van de lockdown.https://t.co/KerPyA2jdl — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 17, 2020

Viroloog Marc Van Ranst wijst er in De Ochtend op Radio 1 op dat het “al een heel lange tijd geleden” was dat we zoals maandag meer dan 200 besmettingen op één dag konden vaststellen. “Hier moeten we mee aan de slag. Iedereen moet afstand houden, en maskers dragen waar het moet.” Hij verwijst ook uitdrukkelijk naar de beperking van het aantal sociale contacten. “Die regel van 15 mensen per week is er niet zomaar gekomen”, herinnert hij. “Al weet ik dat niet iedereen zich daar aan houdt”. Hij roept dan ook op om de regels “naar de letter” na te leven.

Volgens Van Ranst is het nu belangrijk om meer te weten over de besmette personen: waar hebben die het virus opgelopen? Hij vermoedt dat er ook al mensen besmet zijn die van vakantie terugkeren. Andere reizigers die uit die regio terugkeren zouden zich ook moeten laten testen. “Er is absoluut werk aan de winkel”.

“Meer weten over besmettingen”

Net als minister De Block acht hij het niet mogelijk dat er op de Veiligheidsraad van volgende week nieuwe afzwakkingen van de regels worden afgekondigd. “Verdere versoepelingen zitten er zeker niet in”, zegt hij. Een nieuwe verstrenging sluit hij niet uit. “Dat is het volgende wat aan de horizon komt. Wanneer de cijfers zo blijven evolueren, zal dat weer op de agenda komen”.

Om beslissingen te nemen over een nieuwe lockdown is het echter nog te vroeg. “We moeten nog veel meer weten over de besmettingen. Het is nog veel te vroeg om iets te vertellen, laat staan te beslissen.” Een volledige lockdown is volgens hem sowieso ook niet wenselijk meer. “Dat is moeilijk te organiseren zonder dat de economische schade enorm wordt, dus we gaan daar heel creatief mee moeten omspringen.”

“Niet achter de rug”

Epidemioloog Pierre Van Damme ziet in de huidige omstandigen twee belangrijke zaken, zegt hij aan de nieuwsdienst van de VRT. “De huidige versoepelingen moeten correct worden opgevolgd door alle burgers. Iedereen moet goed begrijpen dat het niet achter de rug is.”

Net als Van Ranst wijst hij ook op het belang van een goede tracing. “We moeten via een efficient systeem van contactopsporing elke nieuwe infectie in kaart brengen, en zo snel mogelijk de verspreiding kunnen indammen.”