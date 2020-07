Jos Lantmeeters (N-VA) wordt nieuwe gouverneur in Limburg. Jan Spooren - ook een Limburger - in Vlaams Brabant. Dat heeft de redactie uit betrouwbare bron vernomen.

Lantmeeters zetelt momenteel in het Vlaams Parlement. Hij volgt al jarenlang de grote Limburgse dossiers op en is dus inhoudelijk al helemaal ingewerkt. Lantmeeters was voor de verhuizing van Zuhal Demir ...