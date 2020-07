Gemiddeld aantal besmettingen groeit met 32 procent: 216 gevallen op één dag

De kaap van gemiddeld 100 nieuwe besmettingen per dag is gerond. Meer zelfs: voor de negende dag op rij stijgt het gemiddelde, en ditmaal met liefst 32 procent. Het aantal ziekenhuisopnames blijft stabiel, het aantal overlijdens daalt voorlopig nog.

Gemiddeld worden nu elke dag 114,7 nieuwe besmettingen vastgesteld in ons land. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Sciensano. Dat is een stevige stijging met 32 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Op 13 juli werden maar liefst 216 besmettingen op één dag geregistreerd.

De stijging doet zich overigens voor in alle provincies en bij alle leeftijdscategorieën.

LEES OOK. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus op de voet

De dalende trend die vorige voor de besmettingen stopte, is wel nog zichtbaar bij het gemiddelde aantal opnames in het ziekenhuis (-13 procent) en overlijdens (-45 procent).

Later meer.