Jeroom is deze week te gast in Drag Talk, het online programma van Jani Kazaltzis en zijn dragvriendinnen. De cartoonist deed er enkele opmerkelijke onthullingen, waaronder het feit dat hij drie goed verborgen tatoeages heeft. Eén daarvan onthulde hij tijdens de show. “Mijn achternaam (Snelders, nvdr.) op mijn borstkas, zodat ik als eerste ben geïdentificeerd als er iets met me gebeurt”, grapte hij.