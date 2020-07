Kim Clijsters blijft maar winnen op World Team Tennis toernooi

Derde enkelspelwedstrijd, derde zege voor Kim Clijsters op de World Team Tennis competitie in het Amerikaanse West-Virginia. Onze 37-jarige landgenote heeft de smaak duidelijk te pakken en legde donderdagnacht de Amerikaanse Danielle Collins over de knie. Al was de overwinning dit keer bijzonder nipt.

Clijsters vloerde de voorbije dagen Bernarda Pera (WTA-60) en Sofia Kenin (WTA-4), donderdag opende ze het duel voor haar New York Empire tegen Danielle Collins (WTA-51), die Orlando Storm vertegenwoordigde. De 26-jarige Collins is tegenwoordig de nummer 51 op de wereldranglijst, maar stond vorig jaar wel in de halve finale van de Australian Open en pakte dit seizoen al de scalp van drie meisjes uit de top-vijftien.

Omwille van het onweer boven de Allegheny Mountains in West-Virginia waar het Greenbrier-complex zich bevindt, werd de partij van Clijsters naar binnen verplaatst. Een andere ondergrond en andere omstandigheden, maar de Limburgse had niets aan het toeval overgelaten en was in de voormiddag al even komen testen. Met succes, want Clijsters begon het best aan de partij en forceerde bij 1-1 de eerste break.

De opslag van Clijsters was in de eerste twee matchen een toonbeeld van standvastigheid, maar vertoonde donderdag plots wat haperingen. Ze moest bij 2-1 dan ook voor het eerst in dit toernooi zelf een break toestaan. Aan de positieve kant: kon ze gisteren tegen Kenin op geen enkel moment mee in de rally’s, dan lukte dat tegen Collins wel veel beter. De unforced errors van maandag en woensdag veranderden donderdag steeds vaker in winners. Meestal met haar gevreesde ontkruiste forehand. Clijsters ging een tweede keer door de opslag van de Amerikaanse en mocht bij 4-3 zelf serveren voor de wedstrijd (in de World Team Tennis wordt naar vijf winnende games gespeeld). Maar twee dubbele fouten - de opslag draaide echt minder goed - en een onnodige fout van Clijsters zorgden ervoor dat het toch 4-4 werd. Een tiebreak naar vijf punten bracht de beslissing. Daarin scoorde Clijsters met een schitterende passeerslag met haar backhand het mooiste punt van de match (zie video hieronder).

De eerste matchbal ging nog mis. En dus kwam er bij 4-4 in de tiebreak een allesbeslissend punt. Dat ging met een rake forehand toch naar Clijsters. Een “come on!” en gebalde vuist uit de oude doos bewijzen dat dit niet zomaar een oefenpotje was voor de Limburgse. Wat hebben we die gemist.

Later vannacht treedt Clijsters aan de zijde van de Brit Neal Skupski ook nog aan in het gemengd dubbel. Daarin zijn de Amerikaanse Jessica Pegula en Ken Skupski, de oudere broer van Clijsters’ dubbelpartner, de tegenstanders. Vanavond tussen 18u en 21u neemt Kim Clijsters het met New York Empire al op tegen Chicago Smash, het team van voormalig US Open-winnares Sloane Stephens en ex-Wimbledon-finaliste Eugenie Bouchard.

“Mijn gezin komt over een paar dagen”

Clijsters’ gezin is trouwens nog niet gearriveerd in het Greenbrier Resort. “Ze komen later. Het was leuk om naar hier te komen en de eerste dagen hier te trainen en te spelen zonder hen. Ze komen over een paar dagen naar hier gereden, dat wordt geweldig. Ik zal blij zijn dat ik de ervaring in dit resort met hen zal kunnen delen.”