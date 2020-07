Samana Veldwezelt vergeet haar leden niet

Veldwezelt

Lanaken - De leden van Samana Veldwezelt kregen een geschenkje.

Alle leden van de afdeling Samana Veldwezelt kregen deze week een flesje handgel en een handdoek aangeboden want het bestuur is hen nog lang niet vergeten.

Verder ook een beetje uitleg over de komende activiteiten. De laatste week van juni kreeg de voorzitster bezoek van Veronica Kuijpers, medewerker van onze afdeling. Zij adviseerde om dit jaar geen activiteit meer te laten doorgaan. We moeten 1,50 m afstand houden, misschien tegen die tijd verplicht een mondmasker te dragen. Voor mensen die tot de risicogroep behoren, is het helaas niet aangewezen om met velen samen te komen.