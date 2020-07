ReTroFee Pelt verhuist naar het centrum van Neerpelt

Pelt - De retro en vintage kringloopwinkel ReTroFee in Pelt verhuist in het najaar van de Stationsstraat naar het commercieel centrum van Neerpelt. De officiële opening staat gepland voor zaterdag 3 oktober.

De retro en vintage kringloopwinkel ReTroFee van vzw de Biehal is al jaren een vaste waarde in het straatbeeld van de Stationsstraat in Pelt, maar later dit jaar verhuist de winkel naar het centrum van Neerpelt. “Omwille van de uitbreiding van de aanpalende WICO Campus Sint-Maria moesten we op zoek naar een nieuwe locatie voor ReTroFee. Dat hebben we gevonden in het woon- en winkelcomplex Forte in de Kloosterstraat, in het centrum van Neerpelt. Het nieuwe pand heeft een grotere oppervlakte dan de huidige locatie en zo hopen we een groter aanbod aan retro items te kunnen aanbieden. Naast het gekende aanbod aan spulletjes zal er ook een gezellige koffiehoek voorzien worden, waar mensen een tas koffie kunnen drinken of met hun laptop rustig kunnen plaatsnemen”, zegt Jochim Schrooten - coördinator van de kringloopwinkels van vzw de Biehal.

Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe locatie officieel geopend worden op zaterdag 3 oktober. ReTroFee in de Stationsstraat blijft tot dan geopend.